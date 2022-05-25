Зеленський назвав умову поновлення переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський приєднався у форматі відеозв'язку до "Українського сніданку", який відбувається у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Вести.

Відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів Зеленський сказав:

"Перейти від кровопролиття до дипломатичних переговорів можливо, ми зацікавлені в цьому. Але важливо, щоб Росія, як мінімум, відвела свої війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого. Але зараз я абсолютно не бачу їхньої зацікавленості в переговорному процесі" , - заявив президент України.

Володимир Зеленський відповідаючи на питання єдності всього світу та підтримку України:

"Якщо ми говоримо про єдність, то ми маємо говорити про єдність у всьому, у наданні зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність у ЄС?﻿