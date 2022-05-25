У Росії назвали умову обміну захисників "Азовсталі"

Обмін полоненими між Україною та Росією можливий після того, як українські військові будуть засуджені. Зокрема, це стосується й захисників "Азовсталі".﻿ Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, із посиланням на ТАСС, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Усі речі будемо розглядати після того, як здалися в полон будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Державній Думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з Маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон.