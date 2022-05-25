Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту

НБУ відреагував на різкий стрибок готівкового курсу долара, викликаний "картковим туризмом". Банкам дозволили повернутися в ринок з реальним курсом купівлі та продажу. До чого це призведе – у матеріалі РБК-Україна, повідомляє РБК-Україна.

В Україні де-факто сформувалося відразу кілька валютних курсів. Перше – офіційний, встановлений НБУ з самого початку війни. За цим курсом - 29,25 гривень/долар+1% – імпортери, чиї товари потрапили до списку критичних для економіки, можуть купувати валюту. У цих рамках повинні працювати і експортери, заводячи в країну валютну виручку.

Друге – банківський курс для продажу готівкової валюти та списання з рахунків при розрахунках гривневими картками закордоном або зняття з них коштів у валюті. Донедавна він не міг перевищувати офіційний курс на 10% - тобто не більше 32,18 гривень/долар.

Третій курс - "сірий", за яким реально можна купити і продати валюту в обмінних пунктах і на "чорному" ринку. За останні тижні цей курс розігнався в межах 37-38 гривень/долар, а іноді і вище. Саме в цьому сегменті мали місце валютні спекуляції, що виникли через перекоси на ринку.

За досить короткий час на валютному ринку з'явився "картковий туризм". Користуючись різницею курсів, спритні громадяни виїжджали за межі України, переводили в готівку з карт валюту (за курсом 32,18 гривень/долар), а по поверненню в країну міняли євро/злоті/і т.д. на гривню по реальному –"сірому" курсу.

Здавалося б, "дрібниці". Але, за даними Нацбанку, щодня з гривневих карт закордоном стали знімати в еквіваленті до 100 млн доларів, створюючи значний тиск на резерви України, пояснював директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

"Люди переходили кордон, знімали там валюту зі своїх рахунків, поверталися в Україну і обмінювали її за курсом 35-36 гривень/долар. Така ситуація під час війни абсолютно неприйнятна, коли існує сірий валютний ринок з котируваннями на 30% вище офіційного курсу" , – підтвердила голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Банкам вказали курс

Намагаючись повернути ринок в легальне русло, Нацбанк з 21 травня скасував для банків обмеження на курс продажу готівкової валюти і списання її з рахунків при розрахунках гривневими картами закордоном. Тим самим регулятор повернув банки "в ринок", давши їм можливість конкурувати з "обмінками". Паралельно НБУ обмежив суму зняття готівки закордоном зі 100 тисяч до 50 тисяч гривень на місяць.

Операції зі зняття валюти за кордоном дійсно чинили істотний тиск на платіжний баланс, вважає аналітик "Альфа-Банк Україна" Олексій Блінов.

"Різниця в курсах з "сірим" готівковим ринком в Україні створювала широке поле для зловживань, зокрема так званого "карткового туризму", де миттєва маржа досягала 20%. Не дуже нормальною була ситуація, коли відхилення курсу продажу сірого ринку від курсу НБУ досягала 30%, а банківський максимум відхилення не перевищував 10%" , - зазначив експерт.

Коли є штучне обмеження курсу, завжди є і можливість для зловживань, переконаний екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який виступає проти регулювання валютного курсу.

"Потрібно розуміти, що в підсумку за все доведеться платити середньостатистичному платнику податків. Сенс обмежувати курс, якщо "живий" курс 38 або, наприклад, 39? Різницю все одно хтось заплатить. І тут джерело одне-це держава" , - зазначив він.

Пом'якшення обмежень з 21 травня стало реакцією НБУ саме ці дисбаланси ринків.

"Це (зняття обмежень-ред.) поступово вирівняє курси банків і "сірого ринку " за готівковими операціями, маючи суттєвий потенціал збити ажіотажний курс останніх" , - переконаний Блінов.

Коробкова теж вважає, що незабаром валютний ринок збалансується і курс увійде в рамки 34-36 гривень/долар.

"Для того, щоб ситуація після подібних регуляторних рішень вирівнялася, знадобиться два-три тижні. Нормалізацію курсу будемо спостерігати в найближчі 10 днів, коли "білий" і "сірий" ринок вирівняються і стануть майже однаковими" , — вважає глава ради НАБУ.

У більшості банків курси розрахунків за платіжними картками набагато привабливіші готівкових курсів, тому використання гривневих карт за кордоном залишається і вигідним, і зручним у порівнянні з готівковою інвалютою, обмеженою лімітом на зняття, вважає Блінов.

"Враховуючи добре розвинену мережу POS-терміналів в європейській торгівлі, ліміт на зняття готівкової інвалюти не створить значних незручностей для українських біженців. Проблемою може бути стягування деякими банками додаткових комісій, що можливо вимагає уваги регулятора" , - заявив Блінов.

Ризики інфляції та очікування корекції курсу

Поки, всупереч деяким очікуванням, банки після зняття обмежень не сильно "задрали" курс. Фінансовий аналітик Віталій Шапран на другий день нових правил помітив навіть зниження курсу.

"З 20 банків, які я моніторю, 9 знизили курс продажу долара, тільки 2 зважилися продавати по 38, причому маржу заклали цілих 2 гривні. Консенсус продажу на готівковому ринку десь 36,6 і продовжує знижуватися" , - написав він у Facebook.

Картковий курс продажу підвищили 9 банків з 35, що потрапили під моніторинг експерта. Але зростання, за його словами, було несуттєвим – пара десятків копійок.

"Продавав валюту по 38 тільки один банк і 2 банки – по 36. Консенсус по картковому курсу продажів 32,5 гривень/Долар" , – зазначив Шапран.

Нацбанк обіцяє продовжити пом'якшення умов на валютному ринку, але коли і яким чином – не повідомляє. На думку Уманського, зараз Нацбанк і Мінфін повинні знайти баланс в діях для недопущення паніки, виходячи на ринки запозичень і на валютний ринок узгоджено.

"Потрібно синхронізувати дії (НБУ і Мінфіну – Ред.) і зупиняти паніку. Якщо треба-заливати готівку на ринок" - зазначив екс-міністр фінансів .

Він вважає, що обмеження будуть пом'якшуватися і незабаром можна буде скасувати і фіксований курс.

"Чим швидше вони їх скасують, (обмеження – ред.) тим менше буде навантаження на бюджет, тим менше буде втрат. З урахуванням того, що економіка не працює, грошей в бюджеті немає, але є куди їх витрачати, треба скасовувати фіксований курс. І думаю, незабаром це буде зроблено" , - сказав Уманський.

При цьому, на думку екс-міністра, різких стрибків курсу через ажіотажний попит на валюту очікувати не варто, оскільки у населення немає зайвих коштів для вкладення в готівковий долар або євро.

Але і припливу валюти в країну поки недостатньо, щоб розраховувати на стабілізацію курсу в межах, які не дозволять розгойдати інфляцію. Експортні поставки з України майже зупинені через заблоковані порти, а надходження кредитів і грантів від західних партнерів поки що залишають бажати кращого.

Тому навряд чи варто очікувати, що НБУ повернеться до політики гнучкого курсу, принаймні до тих пір, поки не почнеться регулярне надходження валюти. Поки ж резерви скорочуються. У квітні НБУ продав 2 млрд доларів, що скоротило золотовалютні запаси до 26,9 млрд доларів. До 1 лютого в резервах було 29,3 млрд, наприкінці минулого року – майже 31 млрд доларів.