Журналіст: понад 200 бойовиків "ДНР" відмовились виконувати накази Пушиліна

Понад 200 мешканців захоплених РФ районів Донецької області, мобілізовані на війну з Україною, влаштували бунт, вимагаючи повернути їх додому.﻿ Відповідне відеозвернення опублікував у себе у соцмережах український журналіст Денис Казанський, повідомляє Новое время.

Бойовики російських окупаційних військ скаржаться, що їх спочатку кинули на штурм Маріуполя, а тепер хочуть відправити на смерть до Луганської області.

"Відмовляємося їхати на забій до ЛНР — зовсім іншої республіки" , — обурився один з організаторів бунту.

При цьому невдоволення у лавах окупантів наростає буквально день за днем.