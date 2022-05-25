ГУР: дії ЗСУ обмежили діяльність флоту РФ у Чорному морі

Дії українських військових обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Радіо Свобода.

«Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогоднішній день, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі. Мета – одна: це завдання нам збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон. Не допустити руху товарів, як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції. Але знову ж таки скажу – наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі» , – сказав Скібіцький.

За його словами, знищення ракетного крейсера «Москва» змусило Росію «обережніше» діяти в акваторії Чорного моря. Скібіцький заявив, що потоплення крейсера «Москва» стало для керівництва Росії «істотним ударом».

«Після його знищення, після того, як РФ оцінила саме загрозу завдання ракетних ударів по корабельному угрупованню РФ, вони стали діяти обережніше. По-перше, вони зараз дуже чітко реагують, проводять навчання так званої «терористичної загрози». Це сталося після того, як було знищено ВДК у Бердянську, це сталося після того, як було знищено «Москву», коли оголошується так звана тривога «терористичної загрози», і всі кораблі виходять у море» , – сказав представник ГУР.

«Друге – в основному зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малих ракетних кораблі, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет «Калібр». Крім того, активно задіяні мінні тральщики, катери різного виду» , – додав він.

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