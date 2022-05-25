РосЗМІ: у РФ очікують падіння експорту труб більш ніж на 30%

Російські виробники труб очікують падіння експорту продукції із РФ у 2022 році на 34% - до 1,06 млн тонн, повідомляє Економічна правда.

Про це пише росiйський РБК із посиланням на дані Фонду розвитку трубної промисловості.

Засновниками Фонду є 8 найбільших заводів-виробників труб, які випускають 65-70% усіх труб у РФ.

Учасники ринку визнають, що у структурі портфеля замовлень частка закордонних поставок нижча, ніж у попередні роки.

Крім цього, експорт труб скорочується через повне припинення або зниження поставок до країн, яких у РФ називають "недружніми" (які засудили вторгнення РФ в Україну та запровадили санкції проти агресора).

У середині березня ЄС запровадив заборону на імпорт сталевої продукції з Росії, включаючи широкий сортамент безшовних та зварних труб. За тиждень до цього Дмитро Пумпянський, основний власник ТМК (він контролював 90,6% компанії через TMK Steel Holding Ltd) потрапив під санкції ЄС. Після цього бізнесмен вийшов із бенефіціарів та складу ради директорів компанії.

Водночас, за даними Федеральної митної служби РФ, країни ЄС майже не входили до топ-10 напрямків щодо експорту російських труб у 2021 році. Їхніми найбільшими споживачами за кордоном за підсумками року були Казахстан, Узбекистан і Білорусь.

"Обсяг експорту російських труб до ЄС традиційно за більшістю позицій був невеликим, тому що понад 20 років там діють антидемпінгові мита щодо російських безшовних труб" , - говорить представник ФРТП.

При цьому, з країн, які РФ називає "недружніми", найбільше російської трубної продукції купували США: на початок війни вУкраїні в країні не було значних торгових бар'єрів для російських труб.

"Прямої заборони на імпорт продукції з Росії у Штатах, як і раніше, немає. Але зараз російські постачальники все ж таки стикаються зі складнощами в реалізації своєї продукції в США" , - йдеться у статті.

Наразі трубні компанії РФ ведуть роботу з переорієнтації експорту труб - робота, зокрема, ведеться з потенційними клієнтами у Середній Азії, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.