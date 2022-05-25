Гайдай: Луганська область залишилась без газу

Жителі Луганської області залишились без газопостачання через зупинку роботи останньої газорозподільної станції в області, травмовано працівника ГРС. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Станом на вчора (24 травня - ред.) на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці. Тепер газ відсутній повсюди" , - написав він.

Гайдай додав, що через обстріл акубаротравми (контузії - ред) зазнав працівник ГРС, який здійснював регулювання автоматики. Також унаслідок обстрілів припинила роботу і ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах.