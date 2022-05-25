СБУ: Авакова, Яценюка і Турчинова викликали на допит

Служба безпеки України викликала на допит екс-главу МВС Арсена Авакова, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова. Він пов'язаний з "вугільною справою" Медведчука - Порошенка.﻿ Про це, з посиланням на відповідні повістки на сайті СБУ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Згідно з документами, всі вони викликалися для допиту як свідки, і цей допит мав би відбутися 19 травня.

Проте, інформації про те, чи вдалося допитати зазначених громадян, немає.

Повістки для колишніх високопосадовців (скріншот сайту СБУ)

Нагадаємо, затриманий нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, дав покази у справах про виведення з держвласності нафтопроводу та торгівлю з "ЛДНР", де описав роль п'ятого президента України Петра Порошенка.

Зокрема, він розповів деталі налагодженої у 2014-2015 роках схеми з закупівлі вугілля для потреб енергетики України з територій так званих "ЛДНР".

І назвав конкретні прізвища високопосадовців, які були причетні до злочинної схеми. Серед них колишні урядовці, екс-керівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур і сам Петро Порошенко.

У самого екс-президента відреагували на заяви Медведчука, назвавши їх "очевидною інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора".