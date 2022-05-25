Уряд розширив перелік пріоритетних витрат в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, яким розширив перелік видатків бюджетів в умовах воєнного стану, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Отже, змінами розширено перелік видатків, за якими відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету здійснюється у першочерговому порядку, а також уточнений та розширений перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку.

Зокрема це стосується: оплати послуг оренди електричного обладнання та обслуговування автомобільним транспортом; придбання паливно-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту та оренди автомобільного транспорту; придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту; оплати видатків з благоустрою населених пунктів; виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення ВПО.

Також до пріоритетних витрат віднесено оплату послуг з очищення систем каналізації, з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання у належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення.

Тому органи місцевого самоврядування зможуть приймати необхідні управлінські рішення щодо покриття першочергових потреб громад. Зокрема, щодо фінансування заходів щодо благоустрою населених пунктів, забезпечення безперервної роботи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем тощо», – каже генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону Сергій Шаршов.

Як повідомлялося, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №282 щодо спрощення процедур у сфері містобудівної діяльності в умовах військового стану, що створює можливості для якнайшвидшого відновлення населених пунктів, а також вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили житло внаслідок російської агресії.