Spiegel: вартість заморожених в ЄС активів російських олігархів сягає 10 млрд євро

За орієнтовними оцінками, вартість заморожених в ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України сягає вже близько 10 мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.

Як пише Spiegel, таку цифру називає агентство DPA на основі даних від Єврокомісії.

Російські олігархи через санкції втратили доступ до своїх коштів, нерухомості та елітних яхт у Євросоюзі загальною вартістю близько 10 млрд євро. На 8 квітня ця сума досягала близько 6,7 млрд. Загальна сума заморожених у ЄС російських активів разом із цими коштами на той час становила орієнтовно 30 млрд євро.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн допустила використання цих заморожених активів для відновлення України. За інформацією ЗМІ, у середу 25 травня Єврокомісія може внести законодавчу пропозицію, яка дозволить конфіскацію заморожених російських активів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше заявив, що Німеччина готова це обговорювати, але треба розрізняти державні та приватні кошти, і конституція Німеччини містить гарантії для приватних активів.