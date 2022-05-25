Валютний ринок в умовах війни: день 91-й

У середу 25 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 23 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 188,76 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 428,96 млн. доларів. Усі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій був зовсім.

За даними Нацбанку, 21 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 256,6 млн доларів: на 354,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 98,1 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13:00 сьогодні купують по 31,2352 гривень, а продають по 31,5476 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 25 травня знизився на 12 220 млн і склав 45 425 млн гривень.

На готівковому валютному ринку вранці середи продовжилося зниження цін на долар та євро. Так, якщо добу тому у столиці долар продавали по 36,70-36,85 гривень, то до 12:00 цінник опустився до 35,60-35,70 гривень. Такі ціни викликали підвищений інтерес із боку покупців, що спровокувало розворот тренду. На момент написання статті цінник на продаж готівкового «американця» у Києві підскочив до 36,00 гривень.

Євро на FOREX падає після кількох днів зростання, внаслідок якого вчора було досягнуто рівня 1,0748. На момент написання статті євро опустився до позначки 1,0662 долара. Під впливом одразу двох факторів-здешевлення готівкового долара та зниження на FOREX – готівковий євро в Україні різко подешевшав. Якщо вчора у столиці за євро просили 39,30-39,50 гривень, то сьогодні у районі 12:00 великий обсяг реально було купити за 38,30-38,40 гривень. Втім, щойно готівковий долар знову почав зростати в ціні, синхронно з ним подорожчав і євро.



На криптовалютному ринку ціна на біткоїн знову йде вгору. Зараз на біржі Binance його продають по $29770 за монету. Коливання в діапазоні 28800-30800 доларів продовжуються вже майже два тижні.

Інтерес до покупок криптовалюти №1 зберігається; великі ордери для покупки розташовані в районі рівня $29150 за 1BTC.