Гайдай: Луганська область не відрізана від України

Луганська область не відрізана від України, трасу "Лисичанськ-Бахмут" не перекрито. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Станом на 13 годину пересування дорогою можливе.

"Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі" , - написав він.

Гайдай закликав читати офіційні джерела інформації.