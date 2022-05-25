Кулеба відповів на пропозиції Україні піти на поступки Путіну

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що стратегія умиротворення та поступок президенту РФ Владіміру Путіну зазнала провалу після 2014 року, та не має шансів на успіх.﻿ Про це Кулеба сказав на сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі", повідомляє Європейська правда.

"Для усіх, хто вірить, що Україна може піти на поступки, щоб умиротворити Путіна, моя відповідь дуже проста. Ця стратегія застосовувалась провідними силами у світі з 2014 року до 24 лютого 2022 року. Поступіться тут, підіть на поступки ось тут, це допоможе запобігти війні. Вона зазнала провалу. Вісім років цієї стратегії вилились у ракети, що вдаряють Київ, та у кровопролиття на Донбасі" , - сказав міністр.

За його словами, якщо політики справді хочуть зупинити війну, вони повинні підтримати Україну та допомогти їй перемогти.

"Розумію, що політикам важко визнати помилковість своєї політики і її провалу. Але моє повідомлення наступне: вона провалилась одного разу, вона провалиться знову і не зупинить війну" , - додав міністр.

За його словами, в історії є випадки, коли для такого типу стратегії немає місця.