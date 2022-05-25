МЗС РФ: Росія запропонувала коридор для експорту зерна за зняття санкцій

Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції. Про це, з посиланням на росЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що для вирішення даної продовольчої проблеми потрібен "комплексний підхід", у тому числі зняття санкцій на експорт російських товарів і фінансові платежі.

Крім того, російський чиновник додав, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти.