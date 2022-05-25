У Білорусі вперше зізналися, що постачають Росії зброю

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що його країна постачає зброю Російській Федерації﻿. Про це Головченко заявив у програмі "До півночі", показаній на державному телеканалі "Білорусь-1", із посиланням на "Радыё Свабода", повідомляє Ділова столиця.

"І, звичайно ж, зброя зараз дуже затребувана не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. У нас є спільні програми" , — заявив він.

Окрім того, Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через західні санкції проти ВПК.

"Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектуючі. Але ВПК Білорусі не перший рік під санкціями" , — пожалівся прем'єр Білорусі.

За його словами, виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками" .