У Білорусі вперше зізналися, що постачають Росії зброю
Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко підтвердив, що його країна постачає зброю Російській Федерації. Про це Головченко заявив у програмі "До півночі", показаній на державному телеканалі "Білорусь-1", із посиланням на "Радыё Свабода", повідомляє Ділова столиця.
"І, звичайно ж, зброя зараз дуже затребувана не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. У нас є спільні програми", — заявив він.
Окрім того, Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через західні санкції проти ВПК.
"Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні комплектуючі. Але ВПК Білорусі не перший рік під санкціями", — пожалівся прем'єр Білорусі.
За його словами, виробники
"зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками".
"Наразі ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний та динамічний період для білоруської оборони", — додав білоруський політик.