РосЗМІ: у Держдумі заговорили про виплати із зовнішнього боргу в рублях

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США штучно заборонили Росії виплати в доларах для обслуговування її зовнішнього боргу, але РФ вироблятиме виплати за ним у рублях і "гроші на це є", повідомляє Європейська правда.

Про це пише російський ТАСС.

"Усі необхідні кошти на виплати є. По-друге, платити будемо в рублях. Це осмислений вибір США. Вони самі заборонили виплати в доларах. Сьогодні рубль суттєво зміцнився, і в цьому сенсі для нас склалася хороша кон'юнктура на ринку", – заявив Володін у своєму Telegram.

Він сказав, що це відповідь Росії на "виклики, які США хочуть створити для неї", не продовживши ліцензію на обслуговування зовнішнього боргу.

"Досвід взаєморозрахунків у рублях у нас є. Контракти щодо газу це показали. А США та сателіти, які підтримують їх рішення, нехай звикають до рубля", - заявив Володін.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що США не продовжуватимуть ключову ліцензію, що дозволяла Росії проводити виплати американським власникам облігацій, термін дії якої спливає в середу 25 травня. Фактично це наближає РФ до межі дефолту.