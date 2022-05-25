Донецька ОВА: РФ завдала ракетних ударів по Покровську та Краматорську

Уранці в середу, 25 травня, Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську Донецької області.﻿ Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко.

"Наразі відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурних об'єкти" , - уточнив він.

Кириленко додав, що окупанти продовжують обстрілювати міста, віддалені від лінії фронту, щоб убити якнайбільше цивільних та посіяти паніку.

Росія також обстріляла Краматорськ, потрапивши у недобудовану багатоповерхівку.