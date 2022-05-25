Єврокомісія запропонувала зробити ухилення від санкцій злочином

Європейська комісія запропонувала додати порушення обмежувальних заходів ЄС до списку злочинів на території блоку.﻿ Про це йдеться в заяві ЄК, повідомляє Європейська правда.

Комісія також пропонує нові посилені правила щодо повернення та конфіскації активів, які також сприятимуть реалізації обмежувальних заходів ЄС.

"Сьогоднішні пропозиції спрямовані на те, щоб активи фізичних та юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи, могли бути ефективно конфісковані у майбутньому. Пропозиції надійшли у контексті Цільової групи "Заморозити та конфіскувати", створеної Комісією у березні" , - ідеться в заяві.

Комісія пропонує додати порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС. Це дозволить встановити загальний базовий стандарт щодо кримінальних злочинів та покарань у ЄС. Такі загальні правила ЄС полегшили б розслідування, судове переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах.

Потенційні кримінальні злочини можуть включати: участь у діях, спрямованих на прямий чи опосередкований обхід обмежувальних заходів, у тому числі шляхом приховування активів; нездатність заморозити кошти, що належать, утримуються або контролюються зазначеною особою/організацією; або торгівля, наприклад, імпорт або експорт товарів, на які поширюються торговельні заборони.

Щойно держави-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення списку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію.

Комісія також висуває пропозицію про Директиву про повернення та конфіскацію активів. Основна мета полягає в тому, щоб позбавити злочинців їх здобутих нечесним шляхом доходів та обмежити їхню здатність вчиняти нові злочини.

Пропоновані правила також застосовуватимуться до порушення санкцій, забезпечуючи ефективне відстеження, заморожування, управління та конфіскацію доходів, отриманих внаслідок порушення обмежувальних заходів.

Пропонується розширення повноважень офісів щодо повернення активів для швидкого відстеження та ідентифікації активів фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС. Ці повноваження поширюватимуться і на кримінальні активи, зокрема шляхом екстреного заморожування майна, коли існує ризик зникнення активів.

Також передбачається створення офісів управління активами в усіх державах-членах ЄС, щоб гарантувати, що заморожене майно не знеціниться, що дозволить продавати заморожені активи, які можуть легко знецінитися або вимагають великих витрат в обслуговуванні.