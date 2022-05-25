Росія розширила вікову категорію для контрактників

Російська державна дума одразу в трьох читаннях ухвалила закон, що скасовує вікову межу для укладання першого договору про проходження військової служби﻿. Відповідний закон був також схвалений у раді федерації РФ, із посиланням на "Коммерсантъ", повідомляє Ділова столиця.

Наразі перший контракт укласти можуть росіяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років. Автори закону зазначали, що "скасування межі допоможе залучити до армії більшу кількість кваліфікованих фахівців" , які отримують досвід поводження із зброєю лише до 40-45 років.

Укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку 50 років, пояснив заступник глави міноборони Микола Панков.

"До 50-річного віку. Чому до 50-річного? Росіяни, які перебувають у запасі рядовими та сержантами, стоять на військовому обліку до 50-річного віку" , – пояснив він.

Авторами проєкту закону виступили голова комітету російської держдуми з оборони Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов.