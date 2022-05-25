ГУР МО: РФ забрала з "Москви" тіла загиблих та секретне обладнання

Російські військові забрали з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих моряків та секретну документацію. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Радио Свобода.

Він підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.

За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері "Москва", що затонув. Скибицький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

"Були залучені від 5 до 7 кораблів. Здебільшого, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла (загиблих на крейсері "Москва" – ред.), знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там залишилося і що не має потрапити до рук третьої країни" , – повідомив Скибицький.

Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на затопленому крейсері "Москва".

Флагман Чорноморського флоту Росії гвардійський ракетний крейсер "Москва" затонув, за повідомленням Міністерства оборони РФ, 14 квітня, під час буксирування в порт. Загибель російського крейсера сталася після масштабної пожежі унаслідок, імовірно, удару 13 квітня українськими ракетами "Нептун".

При цьому, як стверджували в Міноборони Росії, екіпаж, штатна чисельність якого понад 500 осіб, було евакуйовано.

До 22 квітня російська влада не розкривала інформацію, чи є загиблі внаслідок затоплення крейсера "Москва". Рідні моряків почали повідомляти про зниклих безвісти у соціальних мережах.

Міноборони Росії визнало загибель на "Москві" лише однієї людини – старшого мічмана Івана Вахрушева. Російське оборонне відомство стверджує, що 27 моряків зникли безвісти, 396 – евакуйовані. Вахрушєва поховали у Севастополі.

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