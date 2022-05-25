WSJ: 70 країнам світу через війну в Україні загрожує дефолт

Війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як ми бачимо на прикладі того ж зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує дефолт, повідомляє Сьогодні.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на заяву адміністратора Програми розвитку ООН Ахіма Штайнера.

За його словами у багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей, вони на межі дефолту через високу інфляцію та відсоткові ставки. І таких налічується близько 70 країн.

Їх чекає сценарій Шрі-Ланки, коли та стала першою азіатською країною, яка оголосила дефолт за своїми боргами в цьому столітті на тлі протестів, що переросли в насильство і призвели до краху уряду.

"Постачання пшениці та інших продуктів харчування блокуються в чорноморських портах України, що створює дефіцит і призводить до зростання цін у таких країнах, як Єгипет, найбільший у світі імпортер пшениці. Ланцюжки постачання енергоносіїв також стикаються з порушеннями, оскільки російська нафта все більше уникає світові нафтові ринки", – йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Доля РФ вирішиться найближчим часом?

Термін дії спеціальної ліцензії, виданої Росії для здійснення платежів власникам американських облігацій, спливає 25 травня, і продовжена вона не буде. Саме цього дня РФ має провести платіж за облігаціями. Якщо вона цього не зробить, то її неминуче чекає дефолт.

Так, якщо в разі відкликання ліцензії Росія спробує заплатити в рублях, а не в доларах, це може призвести до технічного дефолту.