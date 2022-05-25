У Мінфіні розповіли про фінансову підтримку від свiту під час війни

Україна очікує отримати 7,5 млрд дол. грантових коштів від Сполучених Штатів, також недавно ЄС оголосив про макрофінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро на пільгових умовах, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів Міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-дискусії "Відновлення економіки України".



"Ми очікуємо отримати 7,5 млрд дол. грантових коштів від Сполучених Штатів, також нещодавно ЄС оголосив про макрофінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро на пільгових умовах. Німеччина обговорює надання Україні 1 млрд євро гранту, Японія планує надати додаткові 500 млн дол. до 100 млн дол., які вже надійшли до держбюджету», – сказав Марченко.

Він зазначив, що, крім цього, Україна активно співпрацює з МВФ та Світовим банком для залучення додаткового фінансування.

Марченко також наголосив на необхідності посилення тиску на росію, щоб прискорити її поразку.

"Росія завдає значної шкоди глобальній економіці, і ми маємо це зупинити. Санкцій, які є сьогодні, недостатньо. Для нас залишається пріоритетом повне ембарго на нафту та газ, а також збільшення списку підсанкційних банків Росії, щоб зупинити фінансування ворога", - зазначив міністр фінансів.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення російських військ Європейський Союз надав Україні 4,5 млрд євро фінансової підтримки. Україна потребує щомісяця додаткових близько 5 млрд дол. для закриття поточних потреб.

Світовий банк щомісячно надаватиме Україні в середньому по 200 млн дол. для оплати праці держслужбовців та вчителів, загалом на це передбачено 1,5 млрд дол.