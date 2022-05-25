ГУР: РФ використала 60% запасів високоточної зброї

Російські війська вичерпують запаси високоточної зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький, пише прес-служба ГУР.

Як зазначають у розвідці, так вийшло, зокрема, через те, що перші два місяці повномасштабного вторгнення РФ ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. За деякими видами, навіть більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги за тим граничним рівнем, який необхідно тримати у військах, та за тими ж "Іскандерами" "цей пороговий рівень майже настав", - зазначив Вадим Скибіцький.

У той же час Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, додав представник ГУР МО України.

"Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим більше економічні санкції, політичні санкції, накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва", - сказав він.

За його словами, росіяни змінили тактику застосування такого озброєння.