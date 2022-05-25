Радник мера: у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей

Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей. Про це у коментарі CNN заявив радник маріупольського мера Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.

«Маріуполь тепер є містом привидів» , - сказав він.

Андрющенко додав, що ця цифра у 22 тисячі базується на численних контактах, які він та інші посадовці міської ради продовжують підтримувати з чиновниками, які залишились у Маріуполі.

Водночас він вважає, що фактична цифра може бути набагато вищою.

Радник міського голови також повідомив, що процес перепоховання загиблих ускладнився через наполягання росіян на тому, щоб вилучені тіла були доставлені в морг, і що особа, яка хоче забрати тіло, повинна погодитися записати відео, на якому має сказати, що померлого вбили українські військові.

Андрющенко зазначив, що на основі інформації, зібраної з його мережі джерел, Маріуполь нині повернувся в середньовіччя.