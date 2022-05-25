Шкільні атестати можуть з’явитися у Дії у 2023 році

У 2023 році шкільні атестати можуть з’явитися у додатку "Дія". Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє Новое время.

"Ми хотіли запустити електронний атестат у Дії, але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно потрібно робити зміни щодо державних реєстрів та у законодавстві, щоб отримати доступ до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді у Дія" , - пояснив він на брифінгу.

Бабак також повідомив, що всі випускники цього року у будь-якому разі отримають свідоцтва про середню освіту.