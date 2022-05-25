Міноборони: стратегічний задум - визволення всієї території України

Стратегічний задум українського військового командування є повним звільненням усіх українських територій. Про це під час брифінгу в середу, 25 травня, заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Новое время.

"За стратегічним задумом оборони України наша мета - звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися" , - сказав він.

Мотузяник заявив, що не може говорити про час початку контрнаступу.