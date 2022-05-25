Міноборони: стратегічний задум - визволення всієї території України
Стратегічний задум українського військового командування є повним звільненням усіх українських територій. Про це під час брифінгу в середу, 25 травня, заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Новое время.
"За стратегічним задумом оборони України наша мета - звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися", - сказав він.
Мотузяник заявив, що не може говорити про час початку контрнаступу.
"Це залежатиме від загальної обстановки, яка зараз склалася на сході та на півдні нашої держави. Коли це буде, я не готовий про це говорити. Але, безумовно, ми звільнятимемо наші землі від російських окупантів", — наголосив він.