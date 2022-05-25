Кулеба закликав західних політиків не вестись на шантаж РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії щодо розблокування українських портів для експорту сільгосппродукції в обмін на скасування санкцій. Ситуацію із продовольчою кризою через війну він прокоментував на дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє Корреспондент.

"Хоча ми повністю співчуваємо всім у світі, хто зіткнеться з величезними наслідками російської блокади українського сільськогосподарського експорту, я хочу, щоб кожен політик, незалежно від його/її статусу у міжнародних відносинах чи країни, яку він/вона представляють, перед тим як говорити, що санкції мають бути зняті, щоб врятувати дітей десь у світі з голоду, відвідати Україну, побачити загиблих українських дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей зґвалтували російські солдати, та замовчати" , - сказав Кулеба.

За його словами, деякі країни ведуться на шантаж РФ.

"Росія займається шантажем, кажучи, що вони розблокують український сільськогосподарський експорт, якщо Захід зніме санкції, введені проти Росії. На жаль, деякі країни ведуться на це. Я отримав сьогодні звіт, що одна дуже важлива міжнародна високопосадовець, яка відповідає за глобальну торгівлю, також ведеться на це і починає говорити: "Можливо, це хороша ідея, тому що порятунок людей від голоду важливіший, ніж запровадження санкцій проти Росії" , - розповів міністр.

Кулеба заявив, що відповідальність за продовольчу кризу несе лише Росія.