У МАГАТЕ вважають, що на Запорізькій АЕС можуть бути запаси речовин для ядерних зарядів

На окупованій Запорізькій атомній електростанції можуть бути значні запаси плутонію та збагаченого урану, які можуть бути використані для виробництва ядерних зарядів. На цьому наполягає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, який заявив про таку загрозу на полях Давоського економічного форуму, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми намагаємося зараз отримати доступ до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі: 6 ядерних реакторів, 30 тис. кілограмів плутонію, 40 тисяч кілограмів збагаченого урану. Інспектори не мають туди доступу. Ситуація нестабільна і ми сподіваємося потрапити туди і бути в змозі або запобігти інциденту або з'ясувати, чи не вистачає кількох сотень кілограмів матеріалів, які можуть бути використані для створення ядерної зброї. Це те, що не дає нам заснути вночі. Це ситуація, якій потрібно запобігти» , - заявив Гроссі.

Він назвав ситуацію безпрецедентною, адже АЕС контролюється російськими силами, але й досі керує українським «Енергоатомом».

Водночас НАЕК «Енергоатом» категорично спростовує інформацію про нібито запаси збагаченого урану та плутонію на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Ця заява прозвучала у відповідь на публікацію журналіста Wall Street Journal Лоуренса Нормана, який написав у своєму Твіттері, що, мовляв, за даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на захопленій Росією Запорізькою АЕС зберігається 30,000 кг плутонію і 40,000 кг збагачений.

В «Енергоатомі» зазначають, що на Запорізькій атомній електростанції не зберігалися і не зберігаються ні уран, ні плутоній, які можна було б використати у військових цілях. Там зберігаються тепловиділяючі зборки, але це ядерне паливо, яке є на всіх АЕС світу.

Також, зазначили в Енергоатомі, на ЗАЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке теж жодним чином не стосується «озвученої нісенітниці».