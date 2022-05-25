Глава ЄК заявила, що на саміті ЄС не затвердять нафтове ембарго

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн виключила досягнення загальноєвропейської угоди про заборону імпорту російської нафти на саміті Ради ЄС, який відбудеться наступного тижня. Про це вона заявила виданню Politico у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі, повідомляє Корреспондент.

Глава ЄК зазначила, що не хоче викликати "неправдивих очікувань".

"Я думаю, що це невідповідна тема для обговорення в Європейській раді, тому що вона дуже технічна. Ми говоримо про країни, які не мають виходу до моря, які потребують альтернативних постачань трубопроводами" , - зазначила фон дер Ляйєн.

Вона додала, що питання ембарго передбачає обговорення інвестицій у трубопроводи, нафтопереробні заводи та відновлювані джерела енергії.

Видання наголосило, що коментарі президента Єврокомісії прозвучали на тлі заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що він не має наміру обговорювати російські санкції на саміті 30-31 травня.