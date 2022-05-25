У "Дія" стартувало опитування щодо носіння вогнепальної зброї

Міністерство внутрішніх справ оголосило нове опитування громадян у мобільному додатку "Дія" щодо носіння вогнепальної зброї. Про це поінформувала пресслужба "Дія", повідомляє Корреспондент.

"Дискусія про носіння вогнепальної зброї серед громадян триває вже понад вісім років - з початку російської агресії. Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентаріями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним" , - сказав у відеозверненні міністр внутрішніх. справ Денис Монастирський.

Серед запропонованих варіантів відповіді: "Для спеціальних потреб", "Для особистого захисту" та "Я проти".

Щоб взяти участь в опитуванні, громадяни повинні у програмі "Дія" перейти до розділу "Послуги" та вибрати "Опитування".

Участь в опитуванні можуть брати лише повнолітні громадяни України. Опитування триватиме один тиждень – до 1 червня.