Gro Intelligence: у світі залишилося запасів пшениці на 10 тижнів

У світі залишилося запасів пшениці приблизно на десять тижнів. Про це заявила гендиректор аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер на Раді Безпеки ООН, повідомляє Корреспондент.

За її словами, війна між Росією та Україною, які спільно виробляють близько третини світової пшениці, "просто підлила олії у вогонь, що давно горить".

"Криза, яку ми виявили задовго до пандемії коронавірусу, виявила крихкість наших ланцюжків поставок. Я говорю про це, щоб ви всі розуміли, що навіть якщо конфлікт завтра закінчиться, наша проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій" , - сказала вона.

Через зростання цін на основні сільськогосподарські культури цього року ще 400 мільйонів людей у всьому світі опинилися у зоні "продовольчих ризиків".

"У той час, як доступ до добрив дуже обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найекстремальнішою за останні 20 років" , - сказала Менкер.

У свою чергу виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що "голод стукає у двері" 49 мільйонам людей у 43 країнах, а з голодом приходить політична дестабілізація.