Опитування: абсолютна більшість громадян вірять у найкраще майбутнє України

З початку повномасштабного вторгнення РФ українці значно покращили оцінку перспектив розвитку України. У травні 2022 року, у порівнянні з кінцем минулого року, кількість оптимістів зросла у шість разів — з 13% до 76%.﻿ Про це свідчать дані соцопитування від Рейтинг, повідомляє Новое время.

Згідно з дослідженням, зменшилося як число тих, хто вважає, що ситуація не змінюватиметься (з 38% до 13%), так і кількість тих, хто вважає, що ситуація погіршуватиметься (з 35% до 7%).

Помірно покращилися оцінки співвідношення досягнень та невдач України за часи її незалежності. Якщо наприкінці 2021 року більше половини опитаних (53%) вважали, що починаючи з 1991 року і до сьогодні переважали невдачі, то у травні 2022 року їхня кількість зменшилася до 30%. У той же час, з 4% до 18% збільшилася кількість тих, хто зупинився на перевазі досягнень, а також з 34% до 44% зросла кількість тих, хто вважає, що невдачі та досягнення компенсували один одного.

При цьому покращилися та оцінки умов життя для більшості населення України. Абсолютна більшість (59%) зараз вважають, що умови є задовільними (проти 34% наприкінці 2021). Відчутно зменшилася і кількість тих, хто оцінює відповідні умови як загалом погані — з 53% до 28%.

У період війни значно покращилися оцінки ефективності української держави. Якщо наприкінці 2021 року лише 5% вважало, що центральні органи влади справлялися майже з усіма своїми обов'язками, то у травні 2022 року їхня кількість зросла до 54%. Симетрично зменшилася група тих, хто вважає, що влада майже не справляється зі своїми обов'язками — з 44% до 4%. Кількість респондентів із проміжною оцінкою (справляються частково) майже не змінилося.

Опитування проведене 18-19 травня 2022 року по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,2%.