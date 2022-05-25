У МЗС РФ не виключають обміну полоненими після суду над ними

У Росії називають військовослужбовців Азова "нацистськими злочинцями", які мають постати перед судом. Росія не обговорює з Україною питання обміну полоненими, бо це є передчасним. Про це сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє Корреспондент.

"Всі речі будемо розглядати після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені, буде винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні" , - цитують росЗМІ слова Руденко.

Так він відповів на питання про те, чи Росія розглядатиме можливість обміну засудженого в Україні російського військового Вадима Шишимаріна. Він отримав довічний термін за вбивство мирного мешканця Сумщини.

Нагадаємо, минулого тижня у Маріуполі здалися останні захисники Азовсталі. За даними російських ЗМІ, із блокованого окупантами підприємства вийшли 2439 осіб.

У свою чергу Держдума РФ має намір заборонити обмін бійців Азова. Спікер В'ячеслав Володін оголосив військовослужбовців Азова "нацистськими злочинцями", які мають постати перед судом.