МВC: РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини

З території Росії вночі у середу було обстріляно прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє Укрінформ.

"25 травня з боку російського населеного пункту Любачено розпочався обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм, коригуючи вогонь за допомогою дронів" , - інформує пресслужба.