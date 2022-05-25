Крим.Реалії: У Севастополі на підводні човни РФ завантажують "Калібри"
У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети "Калібр". Про це пишуть Крим.Реалії, повідомляє Українська правда.
Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проєкту "Варшав'янка". До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.
На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
"Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.