Школам в окупації дозволили йти на простій

У випадку, якщо в школі на тимчасово захопленій території існує проблема з безпекою або примусом педагогів до співпраці із загарбниками, військова адміністрація може відправити заклад на простий. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на брифінгу в Медіацентр, повідомляє Укрінформ.

"Ми надали право місцевим органам влади та військовим адміністраціям визначати на місці тривалість навчального року. Тому деякі школи у зоні бойових дій, в окупації або через руйнування завершили навчальний рік раніше. Деякі школи на тимчасово окупованих територіях пішли на простий. Це робиться у тому випадку, якщо окупаційна влада змушує вчителів до співпраці, працювати за російською програмою" , - сказав Бабак.

Він нагадав, що згідно з Кримінальним кодексом, співпраця із загарбниками є колаборацією, і за це передбачено кримінальну відповідальність.

"Тому, якщо у школі є проблема з безпекою чи примусом адміністрації чи педагогів, то військова адміністрація може ухвалити рішення та відправити таку школу на простий" , - сказав голова парламентського комітету.

За його словами, у такому разі навчальний заклад перестає працювати в очному режимі. За всіма працівниками навчального закладу зберігаються їхні посади та не менше двох третин заробітної плати.