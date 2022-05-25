У Британії відповіли на ідею РФ щодо розблокування українських портів

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відкинув вимогу РФ скасувати санкцій в обмін на коридор для експорту українських продуктів із чорноморських портів. Про це пише Sky news, повідомляє Новое время.

При цьому Уоллес сказав, що Росія повинна «поступати правильно». Він також привітав пропозицію інших причорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати постачання зерна з України.

Раніше заступник міністра закордонних справ країни-агресора Андрій Руденко заявив, що РФ готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства в обмін на зняття санкцій.

Крім того, російський урядовець додав, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти.

Українські морські порти у Чорному та Азовському морях заблоковані Російською Федерацією. Через це зупинився експорт вантажів з України, зокрема сільськогосподарської продукції.

Повідомлялося, що дефіцит українського зерна на світовому ринку, спричинений блокадою морських портів Росією, спричинить глобальну продовольчу паніку. Світове зростання цін на продовольство може становити 20-30%.