МО: РФ у Чорному морі тримає напоготові два кораблі з "Калібрами"

В акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет типу "Калібр" з можливим сумарним залпом до 16 ракет. Про це на брифінгу в Медіацентрі сказав представник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів блокують цивільне судноплавство, ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Також у районі о. Зміїний пошуково-рятувальною групою ЧФ у складі п'яти катерів/суден та самохідного плавучого крана проведено заходи щодо підняття уламків знищеного українськими військами російського десантного катера "Серна" та катера типу "Раптор". У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії КРМБ типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет» , - розповів Мотузяник.