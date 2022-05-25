Схеми: зафіксовані судна, якими росіяни можуть вивозити з Маріуполя метал та зерно

Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух суден, якими російські окупанти можуть вивозити українські метал та зерно. ﻿Про це пишуть Схеми (Радіо Свобода) з посиланням на супутникові знімки Planet Labs у розпорядженні редакції, повідомляє Економічна правда.

Згідно знімків, два вантажних судна, Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта) 24 травня перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, знаходиться зерновий термінал і зазвичай відвантажують продукцію. Усього в порту перебувають 6 іноземних суден, як раніше повідомляла ЕП.

Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше, згідно знімку від 11 травня, вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Директор порту Ігор Барський у коментарі журналістам уточнив, що переважна кількість металу належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. У "Метінвесті" додали, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію.

Інший метал та чавун на території порту, зазначили в "Метінвесті" – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча", які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що вихід в море крізь "cтарі ворота", яку окупанти розблокували, може бути непридатним, бо глибина замала для більшості заблокованих суден. Для розблокування "нових воріт" окупантам доведеться підняти інше затонуле судно, "Меотида". Але для цього потрібні крани, для живлення яких немає електроенергії через пошкодження портової підстанції.