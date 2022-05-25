Подоляк: про заморожування конфлікту не може бути й мови

Про заморожування конфлікту в Україні не може бути й мови. Про це заявив у середу, 25 травня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Не може бути й мови про заморожування конфлікту. По-перше, будь-яка заморозка – це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на них "Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3" , - написав він у Телеграмі.

Представник ВП зазначив, що з початку війни вдома залишили вже 13 мільйонів українців.

"Ці люди не повернуться жити на окуповані території або в сіру зону бойових дій. Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців?" , - Задає він питання.

"Ніхто у світі не зацікавлений у тривалій війні. Ніхто не зацікавлений у продовольчій кризі. Але сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні" , - пише Подоляк.

Він також нагадав, що Україні давали від трьох днів до кількох тижнів у війні проти Росії.