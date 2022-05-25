Додаток "Дія" хочуть запровадити три країни

Словаччина, Болгарія та Молдова хочуть повторити успіх Дії та впровадити таку програму. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Після завершення офіційної частини Diia Summit особисто зустрівся з міністрами цифрової трансформації Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади. Обговорювали враження міжнародних партнерів від Дії та майбутні спільні ініціативи. Адже зараз наша команда активно працює над тим, щоб додаток Дія стало міжнародним, а українці змогли з цифровими документами у додатку подорожувати між країнами та використовувати у всіх життєвих ситуаціях за кордоном, наприклад, Молдова вже зараз приймає необхідні законодавчі зміни для визнання Дії. Дії в національні системи. Принаймні три країни — Словаччина, Болгарія та Молдова — хочуть повторити успіх Дії та впровадити таку програму у своїх країнах, а віцепрем'єр Словаччини запропонувала зробити наступний міжнародний Diia Summit у Братиславі" , - наголосив Федоров у Фейсбуці.

За його словами, українська сторона з Молдовою та Фінляндією обговорили загальний фронт протидії російській інформаційній та кіберагресії, адже саме ці країни є ймовірними цілями країни-агресора.