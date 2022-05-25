Генштаб: окупанти намагаються наступати у напрямку Бахмута та Лимана

Російські підрозділи на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямах, але безуспішно. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Українська правда.

"Основні зусилля противника зосереджені на поразці угруповання Об'єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається подолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об'єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу" , - інформує Генштаб.

Основні зусилля супротивник зосередив на Бахмутському напрямі. Намагається розвинути успіх на лиманському напрямі.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів у районах Лимана та Камишевахи Донецької області та Сєверодонецьк та Новозванівка у Луганській області.

Противник зробив спроби наступальних та штурмових дій на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках у районах населених пунктів Берестове, Липове та Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар'їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

У районах Ізюму та Слов'янська ворог намагався покращити тактичне становище своїх підрозділів. Окупанти спробували наступати на Довгеньке Харківської області та Богородичне у Донецькій, але відступили.

На Харківщині росіяни ведуть інтенсивний вогняний тиск на позиції українських підрозділів. Окупаційні війська обстріляли з артилерії Краснопілля Сумської області, а також Тернову, Російські Тишки, Довгенське та Нову Дмитрівку Харківської області.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися покращити тактичне становище підрозділів, рухаючись у напрямку Миколаєва, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, загарбники обстріляли житлові будинки Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін у порівнянні зі станом на 24 травня.

Українська розвідка фіксує значний приріст кількості поранених військовослужбовців армії РФ у медичних установах на території Росії у прикордонних областях з Україною.

Крім того, українська розвідка попереджає, що наприкінці травня в Білорусі на військових полігонах майже у всіх областях планується проведення маршів із технікою та озброєнням, яке знімуть зі збереження.