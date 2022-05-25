У МЗС відповіли на указ Путіна про паспортизацію мешканців захоплених територій
Міністерство закордонних справ України засуджує указ президента Росії про незаконну паспортизацію мешканців тимчасово захоплених російською армією територій у Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє сайт дипломатичного відомства, повідомляє Корреспондент.
"Незаконна паспортизація в Херсонській та Запорізькій областях, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов'язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Указ президента Росії юридично нікчемний і не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", - йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що примусова паспортизація українців у Херсонській та Запорізькій областях є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – захоплення українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції у російське правове, політичне та економічне поле.
"Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка чинить злочини проти України та українців у масштабах, небачених у Європі з часів Другої світової війни. Ми вимагаємо негайно прийняти шостий пакет санкцій ЄС, що включає ембарго на російську нафту, а також розпочати роботу над сьомим санкціоном. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська військова машина має бути позбавлена фінансових ресурсів", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Міністерство також закликало міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень щодо подальшого надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню, для захисту українських територій від агресії Росії.
"Зволікання лише заохочуватиме режим Путіна до подальших злочинів проти України та руйнування миру та безпеки в Європі", - резюмували в МЗС.