У МЗС відповіли на указ Путіна про паспортизацію мешканців захоплених територій

Міністерство закордонних справ України засуджує указ президента Росії про незаконну паспортизацію мешканців тимчасово захоплених російською армією територій у Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє сайт дипломатичного відомства, повідомляє Корреспондент.

"Незаконна паспортизація в Херсонській та Запорізькій областях, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов'язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Указ президента Росії юридично нікчемний і не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України" , - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що примусова паспортизація українців у Херсонській та Запорізькій областях є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – захоплення українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції у російське правове, політичне та економічне поле.

"Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка чинить злочини проти України та українців у масштабах, небачених у Європі з часів Другої світової війни. Ми вимагаємо негайно прийняти шостий пакет санкцій ЄС, що включає ембарго на російську нафту, а також розпочати роботу над сьомим санкціоном. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності, а російська військова машина має бути позбавлена фінансових ресурсів" , - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністерство також закликало міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень щодо подальшого надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню, для захисту українських територій від агресії Росії.