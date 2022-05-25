Міноборони: українська армія не відступає на сході

Міноборони: українська армія не відступає на сході

Міністерство оборони не підтверджує трактування, що українська армія начебто відступає на сході країни. Про це сказав речник військового відомства Олександр Мотузяник на брифінгу у середу, 25 травня, повідомляє Кореспондент.

Журналісти запитали Мотузяника, чи можна сказати, що російські окупанти просуваються вперед, а ЗСУ відступають на східному напрямку.

"Безумовно, на деяких окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх, і, в принципі, це не секрет. Але те, що українські війська там відступають, - це абсолютно неправильне трактування цих дій", - заявив Мотузяник.

За його словами, на окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрову оборону, тобто де можна – відходять убік, змінюють позиції, а за настання сприятливих умов – здійснюють контрнаступальні дії.

"Там є певні території та населені пункти, які можуть переходити з рук у руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія нібито там відступає. Це зовсім не так", – додав Мотузяник.

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