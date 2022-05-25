Україна знижуватиме споживання газу до рівня видобутку

Україна планує зменшити споживання газу до рівня власного видобутку. Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко, повідомляє Корреспондент.

Як уточнює пресслужба відомства, також буде продовжено перехід на безвуглецеву енергію.

"Цьому сприятиме залученню USAID до роботи з підготовки нових проєктів з будівництва енергосектору, які мають розпочатися відразу після завершення війни" , - заявив Галущенко під час зустрічі з в. о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Крім того, влада має намір зайнятися збільшенням експорту електроенергії до Європи.