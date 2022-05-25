У МЗС РФ прокоментували мирний план Італії

Російська сторона не отримувала від МЗС Італії жодного мирного плану щодо припинення війни в Україні. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Корреспондент.

"Ця ініціатива, якийсь план нам не був переданий. Є у нас тільки інформація зі ЗМІ про якийсь план, який глава МЗС Італії Ді Майо представив в ООН. Ще раз: усі дані щодо цього ми отримали тільки зі ЗМІ. Що можна говорити про план, якщо ти його не бачив? Ніхто з МЗС Італії жодного плану нам не передавав" , – цитують росЗМІ слова Захарової.

За її словами, виходячи з інформації у ЗМІ, план Італії може бути прикладом "кабінетного теоретизування".