ООН: в Україні загинули майже 4 тис мирних жителів

ООН: в Україні загинули майже 4 тис мирних жителів

Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 3974 випадки загибелі та 4654 випадки поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що серед загиблих - 1497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчинка та 99 хлопчиків, а також 69 дітей та 1233 дорослих, стать яких поки що невідома. Крім того, поранено 938 чоловіків, 619 жінок, 108 дівчаток, 130 хлопчиків, а також 164 дитини та 2 695 дорослих, стать яких невідома.

Більшість смертей та поранень - внаслідок боєприпасів та вибухових речовин з великою площею поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

У відомстві зазначили, що фактична статистика загибелі та поранень серед цивільних значно вища, адже затримується отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії. Крім того, багато звітів ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюму та Попасної, де повідомлялося про численні жертви серед мирного населення.

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