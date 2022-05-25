Герашенко: РФ перекинула в Україну старі танки Т-62
У Запорізьку область у тимчасово окуповане місто Мелітополь прибув склад із анексованого Криму зі старими танками Т-62, що випускалися у 50-60-х роках. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Корреспондент.
"Вони (танки – ред.) не мають ні мінімального активного захисту, ні сучасних прицілів та системи управління стріляниною. Ці танки вкрай уразливі не те що для Javelin чи NLAW, а й для звичайних радянських РПГ", – зазначив Геращенко.
За його даними, Т-62 буде передано "ополченню" так званих "ЛДНР", яке росіяни між собою називають "фарш".
У свою чергу Telegram-канал Диванно-штурмова бригада повідомляє, що кількість танків Т-62, що знімаються зі зберігання, - 312 одиниць. Ці машини знаходилися на базах зберігання в Криму та Ростовській області РФ.
"Танки Т-62 не вироблялися в СРСР з 1975 року, а в Росії повинні були бути повністю виведені з військ і утилізовані з 2011 року... Але, в 2015 Росія розгорнула поставки танків Т-62 до військ Башара Асада, потім вони стали поштучно, але з'являтися в ЗС РФ, а у 2018 році на сайті держзакупівель було розміщено замовлення на модернізацію танків Т-62, включаючи встановлення нової гармати" , – йдеться у повідомленні.