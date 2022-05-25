Герашенко: РФ перекинула в Україну старі танки Т-62

У Запорізьку область у тимчасово окуповане місто Мелітополь прибув склад із анексованого Криму зі старими танками Т-62, що випускалися у 50-60-х роках. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Корреспондент.

"Вони (танки – ред.) не мають ні мінімального активного захисту, ні сучасних прицілів та системи управління стріляниною. Ці танки вкрай уразливі не те що для Javelin чи NLAW, а й для звичайних радянських РПГ" , – зазначив Геращенко.

За його даними, Т-62 буде передано "ополченню" так званих "ЛДНР", яке росіяни між собою називають "фарш".

У свою чергу Telegram-канал Диванно-штурмова бригада повідомляє, що кількість танків Т-62, що знімаються зі зберігання, - 312 одиниць. Ці машини знаходилися на базах зберігання в Криму та Ростовській області РФ.