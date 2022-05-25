ЄС розширив повноваження Євроюсту для розслідування воєнних злочинів

Рада ЄС схвалила нові правила, які дозволять Євроюсту безпечно зберігати та аналізувати докази, пов’язані з воєнними злочинами, геноцидом та злочинами проти людяності.﻿ Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

"Щоб допомогти забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні, Рада сьогодні прийняла нові правила, які дозволяють Євроюсту зберігати, аналізувати та зберігати докази, що стосуються основних міжнародних злочинів, включаючи воєнні злочини, злочини проти людства та геноцид" , - йдеться у заяві.

Текст рішення має бути підписаний Європейським парламентом та Радою ЄС 30 травня та негайно опублікований в Офіційному журналі. Він набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Нові правила дозволять Євроюсту:

зберігати та зберігати докази, пов’язані з військовими злочинами, включаючи супутникові зображення, фотографії, відео, аудіозаписи, профілі ДНК та відбитки пальців

обробляти та аналізувати ці докази у тісній співпраці з Європолом та обмінюватися інформацією з відповідними національними та міжнародними судовими органами, включаючи Міжнародний кримінальний суд.

Спільна слідча група ЄС, яку підтримує Євроюст, діє в Україні з березня 2022 року. У квітні 2022 року Єврокомісія опублікувала пропозицію продовжити мандат Євроюсту після російського вторгнення в Україну.

Раніше розширення повноважень Євроюсту підтримав Європарламент.