Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії

Принц Уельський прибув до Румунії, щоб показати свою підтримку українським біженцям і на власні очі побачити, яку допомогу вони отримують.﻿ Про це пише ВВС, повідомляє Українська правда.

Принц Чарльз відвідав центр для біженців поблизу Бухареста, куди постійно прибувають все більше українців. Він рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.

Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно в 200 км від кордону з Україною.

ООН повідомляє, що з початку війни в Румунію в’їхало 966 000 українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.